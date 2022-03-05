ما آخر تطورات إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 22 دقيقة

لن تبدأ عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في أوكرانيا، اليوم السبت، بسبب الصراع الدائر هناك، بحسب ما علمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت في بيان: “ما زلنا نتحدث مع الأطراف المعنية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من مدن مختلفة متضررة من النزاع”.

وأضافت: “المشاهد في ماريوبول ومدن أخرى اليوم تفطر القلب. نرحب بأي مبادرة من الأطراف لحماية المدنيين من العنف والسماح لهم بالمغادرة طواعية إلى مناطق أكثر أمنا”، حسبما نقلت “رويترز”.

واتهمت أوكرانيا، روسيا، بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، وتعطيل عمليات الإجلاء في بعض المدن.

وقال أولكسي أرستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في كلمة بثها التلفزيون، إن روسيا لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة مما يفشل خطة مشتركة تسمح بإجلاء المدنيين من المدن الواقعة على جبهات القتال مثل ماريوبول.

وبحسب بلدية ماريوبول، فإن إجلاء سكان ماريوبول أرجئ بسبب خرق روسيا وقف إطلاق النار، وفقما نقلت “فرانس برس”. وكتبت البلدية على “تلغرام” أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت “أرجئت لأسباب أمنية” لأن القوات الروسية “تواصل قصف ماريوبول ومحيطها”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال، بأن هناك معلومات تفيد بعدم سماح السلطات الأوكرانية في ماريوبول بإجلاء المدنيين.

وأعلنت موسكو وقفا لإطلاق النار اليوم السبت للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحداهما مرفأ ماريوبول.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن “الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.

إلا أنها عادت وأعلنت عن استئناف العمليات العسكرية في ماريوبول الأوكرانية.