شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موسكو تعترض صواريخ أوكرانية فوق بيلغورد الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

اعترضت الدفاعات الروسية، اليوم السبت، صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز Tochka-U بنجاح.

وأكدت المصادر الروسية أنه تم اعتراض الصواريخ الأوكرانية بواسطة نظام الصواريخ الروسي S400 فوق سماء بيلغورد الروسية.

على الجانب الآخر.. تداولت العديد من حسابات النشطاء والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لحطام الطائرات الروسية التي تم إسقاطها اليوم في أوكرانيا، إضافة إلى مقاطع فيديو للمدرعات بعد إعطابها.

وعلق أحد النشطاء على سقوط مقاتلة روسية من طراز سو-30, وهي الطائرة الخامسة التي تسقط خلال اليوم.، قائلا :” صواريخ ستينغر الأمريكية بدأت تؤتي أكلها”.

وتم نشر مقطع فيديو أيضا يظهر إعطاب وتدمير مدرعة روسية، قبل قليل.

كما وثق مقطع فيديو آخر: ”الأوكرانيين، وهم يرفضون دخول الجيش الروسي إلى مدنهم بعبارات: “اذهبوا إلى دياركم أيها المحتلون”.

فيما أظهرت صور أيضا الجيش الأوكراني، بعد استيلائه على منظومتين للدفاع الجوي من طراز تور، من الجيش الروسي.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه تم مقتل أكثر من 10 آلاف جندي روسي منذ الغزو الروسي لبلاده.