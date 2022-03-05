شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني أوكراني : نهاية مروعة تنتظر الرئيس زيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصف النائب الأوكراني إيليا كيفا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه بعيد عن الواقع منذ فترة طويلة، وأنه مدمن مخدرات.

وأضاف النائب الأوكراني في هجومه على ” زيلينسكي” بأن جميع الشركاء الغربيين تخلوا عنه، حيث فقد الاتصال بالواقع منذ فترة طويلة ويعيش في غمامة الكوكايين، بحسب وصفه.

وأوضح في حديث الذي وجهه للرئيس زيلينسكي، قائلا :” لقد تخلى عنك الجميع.. أخبرك الناتو أنه لن يتعاون معك بعد الآن، ولا يراك كمفاوض، أو كزعيم “.

وطالبه أيضا بوقف النزاع المسلح لأنك ما زلت تستطيع فعل ذلك.. غدا سينتهي الأمر على أي حال.

كما حذره من أنهم سيقطعونك إربا، ليس فقط بصفتك الشخص الذي خان، بل الشخص الذي أغرق بلاده بالدم، بحسب تعبيره.