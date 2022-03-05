شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة روسية تتجه إلى واشنطن رغم حظر الطيران.. وموسكو تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أظهر موقع رادار للطيران، توجه طائرة روسية حكومية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم السبت.

تأتي الخطوة الروسية؛ بالرغم من فرض الولايات المتحدة حظر طيران على الطائرات الروسية، ورد موسكو بالمثل، وذلك كأحد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد حملتها العسكرية على أوكرانية.

من جهتها، فسرت السلطات الروسية سبب توجه الطائرة الحكومية إلى واشنطن، موضحة أن الطائرة ستجلي الدبلوماسيين الروس المطرودين، من واشنطن.