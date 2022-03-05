شكرا لقرائتكم خبر 800 ألف لاجئ يصلون بولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حرس الحدود البولندي وصول أكثر من 787 ألفا و330 لاجئا من أوكرانيا المجاورة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد.

وقالت السلطات أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «إنه خلال أمس الأول الجمعة فقط عبر 106 آلاف و400 شخص الحدود من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية».

وقال نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل سفيرناكر، «إن هذا أعلى عدد يتم تسجيله خلال يوم واحد منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى تدفق شديد للاجئين عند نقاط الاستقبال على الحدود البولندية-الأوكرانية».