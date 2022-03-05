800 ألف لاجئ يصلون بولندا

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وقالت السلطات أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «إنه خلال أمس الأول الجمعة فقط عبر 106 آلاف و400 شخص الحدود من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية».
وقال نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل سفيرناكر، «إن هذا أعلى عدد يتم تسجيله خلال يوم واحد منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى تدفق شديد للاجئين عند نقاط الاستقبال على الحدود البولندية-الأوكرانية».
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