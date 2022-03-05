التايمز تشبه زيلينسكي بتشرشل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناولت صحيفة «التايمز» البريطانية التعليق على الحرب الروسية على أوكرانيا والموقف الذي تبناه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في افتتاحية عددها الصادر أمس. واستهلت الصحيفة تعليقها قائلة «إن زيلينسكي أظهر في كل مرحلة قدرة تذكر بقدرة الزعيم البريطاني وينستون تشرشل على اختيار الكلمات المناسبة لتهدئة مواطنيه الذين يشعرون بالخوف، وحثهم على المقاومة، وحشد الدعم الدولي، وفي الوقت نفسه إبقاء الباب مفتوحا للمفاوضات مع الرئيس الروسي بوتين».

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