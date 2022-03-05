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فيديو .. مروحيات كاموف 52 الروسية تهاجم مدرعات أوكرانية بشراسة

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الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق مروحيات كا-52 تشن هجوما على مدرعات وآلية تابعة للقوميين الأوكرانيين في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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