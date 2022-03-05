فيديو .. مروحيات كاموف 52 الروسية تهاجم مدرعات أوكرانية بشراسة

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق مروحيات كا-52 تشن هجوما على مدرعات وآلية تابعة للقوميين الأوكرانيين في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية