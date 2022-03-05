شكرا لقرائتكم خبر عن «وضع مروع » هيومن رايتس ووتش: وثقنا مشاهد من العنصرية في تعامل أوكرانيا مع النازحين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت منظمة‏ “هيومن رايتس ووتش” أنها وثقت “معاملة غير متكافئة” بين الأوكرانيين والأجانب الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية هناك.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن “الأجانب الذين يعيشون في أوكرانيا واجهوا معاملة غير متساوية وتأخير محاولاتهم الفرار من الحرب مع مئات الآلاف من الأوكرانيين”.

وتابع البيان أن المقابلات التي أجريت مع الأجانب كشفت عن “نمط من منع أو تأخير الأجانب في ركوب الحافلات والقطارات، لإعطاء الأولوية لإجلاء النساء والأطفال الأوكرانيين على ما يبدو”.

وعلقت جوديث سندرلاند المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة على تعامل أوكرانيا مع الأجانب النازحين بقولها: “إنه وضع مروع لكل من يحاول الابتعاد عن طريق الأذى. يجب السماح بالمغادرة لكل شخص فار من الحرب، بغض النظر عن المكان الوافد منه”.

وأضافت “يجب على السلطات الأوكرانية عدم التمييز على أساس الجنسية أو العرق، ويجب على الدول المجاورة السماح للجميع بالدخول وبالحد الأدنى من البيروقراطية”.