شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ تسيير رحلة جوية لدبلوماسيين روس من أمريكا.. ما الأمر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على رحلة جوية استأجرتها الحكومة الروسية لنقل الدبلوماسيين الروس في الأمم المتحدة الذين طردتهم واشنطن. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فقد جاء القرار، نتيجة إساءتهم استخدام ميزات الإقامة الممنوحة لهم بحكم وظائفهم. وأضاف أن القرار يستند إلى اللوائح الاتحادية التي تضمن سفر أفراد البعثة الروسية وأسرهم بحلول التاريخ الذي تم تحديده. يأتي هذا في ظل قرارات دولية سريعة بشأن ملاحقات وفرض عقوبات على قيادات روسية مقربة من بوتين، والتي طالت أيضا العديد من الأثرياء الروس.

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