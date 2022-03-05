شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأوكرانية: نتوقع خطوات جديدة ضد روسيا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت إنه يتوقع تنفيذ نتائج محادثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الأيام المقبلة وإن ذلك سيتضمن عقوبات جديدة على روسيا وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وفي إفادة عبر الإنترنت، قال كوليبا أيضا إن من المحبط أن يرفض حلف شمال الأطلسي فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين.

والتقى بلينكن مع كوليبا على الحدود الأوكرانية مع بولندا اليوم لبحث جهود الغرب لدعم أوكرانيا وعزل روسيا على أمل إنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أيام.