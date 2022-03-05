شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية تخلى عنها جنود أوكرانيون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع في موسكو القول إن القوات الروسية سيطرت على قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية تخلت عن القاعدة وخلفت وراءها دبابات وعربات مدرعة . وأضافت أن الجنود الروس عثروا داخل القاعدة على مستودع أسلحة مليء بالأسلحة المضادة للدبابات. ولم تعلن كييف أي تأكيد للإعلان الروسي.