الاتحاد الأوروبي يعلق عضويتي روسيا وبيلاروسيا في مجلس دول بحر البلطيق

موسكو: قال الاتحاد الأوروبي إنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا وبيلاروسيا في المجلس.

وأضاف الاتحاد اليوم السبت، أن "هذا القرار يأتي في إطار رد الاتحاد الأوروبي والشركاء من ذوي التفكير المماثل على غزو روسيا لأوكرانيا وضلوع روسيا البيضاء في هذا العدوان غير المبرر".

وتابع "يتفق الاتحاد الأوروبي مع الأعضاء الآخرين في مجلس دول بحر البلطيق (الدنمرك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد) على أن يظل تعليق عضويتي روسيا وبيلاروسيا سارياً لحين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي".