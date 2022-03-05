أمين بغداد بشأن 'يوم التسامح': تجسيد حقيقي لوحدة العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر أمين بغداد المعمار علاء معن، السبت، أن اليوم الوطني للتسامح في العراق تجسيداً حقيقياً لوحدة العراق الذي عاد قطباً مهماً بين دول العالم.

وقالت الامانة في بيان، إن "أمين بغداد هنأ جميع العراقيين بأديانهم وطوائفهم التي تشكل لون العراق الموحد المحب للتعايش السلمي بمناسبة اليوم الوطني للتسامح والتعايش الذي اعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد لقاء قطبي السلام والتسامح المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني والحبر الاعظم البابا فرنسيس بمدينة النجف الاشرف".

ونقل البيان عن معن قوله، إن "اليوم الوطني للتسامح في العراق هو تجسيد حقيقي لوحدة العراق الذي عاد قطباً مهماً بين دول العالم في ظل الاجراءات الحكومية الرشيدة التي اعاد من خلالها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دور العراق التاريخي بين دول العالم والمنطقة".

وأضاف أن "امانة بغداد حققت الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية لاشاعة روح التسامح والتعايش السلمي عبر رعاية المعارض الفنية والتشكيلية التي تناهض العنف ضد المرأة والطفل واقامة العروض المسرحية بزقاق المتنبي"، موضحاً أن "امانة بغداد حققت من خلال دور ريادي بارز نجاح الزيارة التاريخية للحبر الاعظم للكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس لبغداد واقامة القداس وجولته في مناطق مهمة غيرت وجهة العالم ونظرتها عن بغداد لتكون محطة للتسامح والتعايش السلمي بعد ان كانت لسنوات طوال رمزاً للدكتاتورية وموطناً للعنف والارهاب".