تحرير فتاة مختطفة 'استدرجت' عبر مواقع التواصل في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن تحرير فتاة مختطفة "استدرجت" عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال خاطفها ضمن أحد مناطق الكرخ.



وقالت اعلام القيادة في بيان، إنه "بعد ورود معلومات تفيد بقيام شاب باستدراج فتاة تولد (2007) من سكنة احدى محافظات عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي الى العاصمة بغداد، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل مشترك من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد".

وأضافت أنه "بتحليل وتقاطع المعلومات توجهت القوة إلى أحد الدور في منطقة حي الجهاد ضمن قاطع الكرخ وداهمت المكان وفق أمر قضائي وتمكنت من تحرير الفتاة وإلقاء القبض على الخاطف".