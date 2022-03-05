المرور تصدر بياناً بشأن إجازات السوق

بغداد - ياسين صفوان - أكدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، استمرار حملاتها لرصد المخالفات المتعلقة بعدم حمل أو امتلاك إجازات السوق.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، واشراف مدير مرور بغداد الكرخ، تتواصل الحملات المرورية لرصد المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ ،حيث تستمر مفارز مديرية مرور بغداد الكرخ بحملاتها لرصد كافة المخالفات ومنها عدم حمل او امتلاك اجازة السوق".



وأضافت، "لذا نهيب بالمواطنين الكرام بالألتزام وتجنب المخالفة لكي لا يعرضوا انفسهم للمحاسبة القانونية".