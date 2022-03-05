تصاعد المخاوف الغذائية في أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتصاعد المخاوف من نقص الطعام ومياه الشرب في بعض الأماكن بالحرب الروسية في أوكرانيا. وقال مارتن فريك، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في ألمانيا، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس «تدهور وضع المواطنين في أوكرانيا بشكل كبير نتيجة القتال المرير»، مضيفا أن المواطنين هناك يقيمون في أقبية ولا يمكنهم توفير إمدادات الغذاء إلا في ظل خطورة كبيرة.



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