شكرا لقرائتكم خبر موسكو تحظر الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري تنظيم عدد من المسيرات في جميع أنحاء العالم، فيما رفضت سلطات موسكو أمس الأول طلبات التظاهر من قبل كل من المعارضين لغزو البلاد لأوكرانيا وكذلك من قبل أنصار القوات المسلحة الروسية، وأرجعت قرارها إلى تفشي جائحة كورونا وشهدت العاصمة التشيكية براغ خروج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق السلام وإظهار معارضتهم للغزو الروسي لأوكرانيا، كما خرجت مسيرات أخرى أصغر في مدن وبلدات تشيكية أخرى.



كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تحظر الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.