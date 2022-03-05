شكرا لقرائتكم خبر بروكر: بوتين تلاعب بالرئيس الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصاب إقدام روسيا على غزو أوكرنيا حليفتها الصين بصدمة كبيرة جعلتها في حالة من الحيرة والارتباك، ما بين إدانة الغزو الروسي المفاجئ من جهة والتأكيد على دعم حليفها الاستراتيجي من جهة أخرى.

وقال الكاتب الصحفي ماثيو بروكر في تقرير نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء «إنه إذا كانت الشراكة بلا حدود التي تم الإعلان عنها بين الصين وروسيا عشية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ترقى إلى أن تكون خطة لنظام عالمي جديد، فإنها تبدو مهترئة وغير مكتملة.

لقد ترك غزو روسيا لأوكرانيا بكين تسعى جاهدة لوضع حد بين مبدأها الأساس للسياسة الخارجية القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها من جهة ودعم حليف من جهة أخرى، وأثار هذا الحرج مجموعة من التكهنات بشأن ماذا كانت الصين تعرف بشأن نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وتابع بروكر «إن التداعيات دفعت زعيما مستبدا مواليا لروسيا مثل الرئيس المجري فيكتور أوربان إلى الموافقة على دعم العقوبات ضد موسكو. فهل كانت بكين على دراية بخطط بوتين، ووافقت على المضي قدما في اتفاقها مع روسيا على الرغم من ذلك، لتربط نفسها بدولة على وشك أن تصبح دولة منبوذة؟ التفسير البديل هو أن بوتين أخفى خطته.

وإذا كان هذا هو الوضع، فهذا لا يساعد في تلميع سمعة شيء، كمخطط استراتيجي بارع يقود الصين في مسار العودة إلى مكانة عظيمة، في عام سيسعى فيه إلى ولاية ثالثة غير مسبوقة».

ورأى بروكر أن موازنة الأدلة تشير إلى أن الصين لم تكن على دراية بما كان سيحدث.

لقد كان هناك تناقض حرج في استجابتها العامة، حيث جددت التأكيد على احترام سيادة الدول، مع الرفض المتكرر لانتقاد روسيا أو الإشارة إلى عملية أوكرانيا على أنها غزو. وامتنعت الصين عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين التحرك الروسي.