شكرا لقرائتكم خبر زوجة الرئيس الأوكراني ترفع اللاءات الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 لاءات رفعتها أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عالميا، وكشفت الصورة الحقيقية للمرأة الأوكرانية الصامدة والمناضلة دفاعا عن وطنها.

ومع التوغل الروسي وارتفاع ضجيج القنابل والصواريخ داخل العاصمة كييف وحولها، قالت أولينا من مخبأها «لن نصاب بالذعر أو الخوف، لن نبكي، ولن نستسلم»، وهي الكلمات التي كسبت تعاطف المتفاعلين حول الشبكة العنبكوتية في شتى أرجاء العالم.

وفيما ركزت وكالات الأنباء والمواقع الخبرية العالمية على الذعر والخوف اللذين دفعا أكثر من مليون أوكراني للفرار من بلدهم خلال أسبوع واحد من الحرب، ظهرت الزوجة التي لم تر زوجها منذ 12 يوما متماسكة مع طفليها، وبثت الكثير من الأمل في أوردة نساء أوكرانيا.

لن أبكي

ورغم أن أولينا زيلينسكا شخصية غير منخرطة في الشأن العام، إلا أنها بصفتها زوجة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، صعدت في الأحداث الأخيرة لتكون من أشد مؤيديه وداعميه وسط الحرب الروسية.

وتعد السيدة الأولى في أوكرانيا، كاتبة السيناريو وزميلة الدراسة السابقة لزيلينسكي، واحدة من أكثر النساء نفوذا في البلاد، ولها من الرئيس ولدان ألكساندرا وكيريل.

وكتبت زيلينسكا على موقع انستقرام عقب الغزو الروسي «لن أصاب بالذعر والدموع.

سأكون هادئة وواثقة. أطفالي ينظرون إلي. سأكون بجانبهم. وبجانب زوجي. ومعك».

وفي مقطع فيديو حديث نشرته على حسابها في انستقرام، قالت «هكذا تبدو أوكرانيا الآن. ليراها العالم، نحن في حالة حرب بسبب هجوم بوتين، كان على الأوكرانيين اصطحاب أطفالهم إلى الأقبية كل ليلة، أوكرانيا بلد مسالم. نحن ضد الحرب ولم نهاجم أولا، لكننا لن نستسلم. انظروا للعالم كله، نحن نحارب من أجل السلام في بلادكم أيضا».

الهدف 2

تدرك أولينا أنها مستهدفة في الحرب الحالية، الأمر الذي دفعها للاختباء مع أولادها في مكان غير معلوم حتى الآن، فعندما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «إن روسيا جعلته «الهدف رقم 1» ، أشار حينها إلى أن عائلته كانت «الهدف رقم 2»، وهو التصريح الذي لفت الانتباره إلى زيلينسكا وطفليه ساشا وسيريل، مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف.

وينظر الأوكرانيون إلى زيلينسكا (44 عاما) على أنها صوت الأمل ومصدر إلهام للكثيرين من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلى عكس زوجها الذي عمل قبل تولي الرئاسة ممثلا كوميديا، تملك أولينا إرث كبير من الثقافة والفكر بوصفها كاتبة ومؤلفة ومفكرة، ولها فلسفتها الخاصة في الحياة التي نالت الكثير من الاحترام.

مهندسة معمارية

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن زيلنيسكا، كان اسمها قبل الزواج كياشكو، ولدت في 5 فبراير 1978 في كريفي ريه، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة كريفي ريه الوطنية قبل أن تضع الكتابة نصب عينيها، حيث قابلت هناك زيلينسكي، الممثل الكوميدي الطموح وطالب الحقوق.

وكان الزوجان في السابق زميلين في المدرسة وكان لهما أصدقاء مشتركون، لكنهما لم يتعرفا حتى سنوات دراستهما الجامعية، حسبما أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

واتجهت إلى الكتابة لفرقة كوميدية أدت إلى صعود زيلينسكي إلى الشهرة في عمل «خادم الشعب»، المسلسل الكوميدي الأوكراني، الذي انطلق في بداية عام 2010، حيث قام زيلينسكي بدور البطولة كمدرس ثانوي محبوب أصبح رئيسا بعد أن سئم من السياسيين الفاسدين.

وتم الترحيب به كواحد من أفضل الفنانين في أوكرانيا.

زوجة رئيس

وقالت زيلينسكا لمجلة «فوغ» في عام 2019 «أفضل البقاء وراء الكواليس.

زوجي دائما في المقدمة، بينما أشعر براحة أكبر في الظل. لا أحب الظهور للعامة، ولا أحب أن أقول النكات. ليس في شخصيتي. لكنني وجدت لنفسي فرصة أخرى.

إحداها هو لفت انتباه الناس إلى قضايا اجتماعية مهمة. وفي الوقت نفسه، هذا لا يتعلق بالدعاية لأولادي: لم أنشر صورهم على الشبكات الاجتماعية من قبل، والآن لن أفعل ذلك أيضا».

علمت زيلينسكا، بأن زوجها سيترشح للرئاسة في 1 يناير 2019 من «الشبكات الاجتماعية»، واعترفت أنها لم تكن سعيدة عندما أدركت أن تلك كانت الخطط.

لكنها في النهاية دعمته في خططه السياسية ووقفت إلى جانبه.

وفي عام 2019، وصل زيلينسكي إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية، وهزم رجل أعمال ملياردير. ووعد بكسر سلطة الأوليغارشية الفاسدة الذين سيطروا على أوكرانيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.

وأظهرت زيلينسكا تفردها وبساطتها في الأناقة حتى اختارتها مجلة «فوغ» المشهورة نجمة غلافها، بعد أن ساعدت في تعريف العالم بالأزياء الأوكرانية، ودعمت المصممين الأوكرانيين.

أرقام في حياة أولينا زيلينسكا:

1978 تاريخ ميلادها

2003 تزوجت من الرئيس الأوكراني

2019 أصبحت السيدة الأولى

2022 نقطة تحول في حياتها

2عدد أبنائها