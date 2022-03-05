وزير داخلية طالبان يظهر أمام الإعلام للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ظهر القائم بأعمال وزير الداخلية، نائب زعيم حركة طالبان، سراج الدين حقاني، أمام وسائل الإعلام في كابول أمس، للمرة الأولى.

وحقاني المعروف باسم «الخليفة» هو زعيم شبكة حقاني داخل طالبان. وكانت الجماعة تقف وراء بعض أكثر الهجمات فتكا على المدنيين والقوات الأمريكية في أفغانستان.

ومنذ استولت طالبان على السلطة، جرى إخفاء وجه حقاني في الصور التي تنشرها سلطات طالبان من اجتماعاته الرسمية، وحتى أمس لم يكن مسموحا قط لوسائل الإعلام بتصويره، وجذب ظهوره على الملأ عددا من المراسلين التواقين لحضور فعالية يتواجد فيها حقاني.

وحضر حقاني مراسم تخرج مئات قليلة من رجال الشرطة الأفغان المدربين حديثا من الأكاديمية في كابول، كما ألقى كلمة أمامهم.

وقال حقاني، في الفعالية، «إن الجماعة ملتزمة باتفاق الدوحة الموقع مع الولايات المتحدة، ولن يواجه العالم أي تهديد من أفغانستان»، وأضاف «إن طالبان تقاتل من أجل حرية البلاد»، وبثت المحطات التلفزيونية المحلية مراسم التخرج على الهواء مباشرة.

يشار إلى أن حقاني مدرج على قائمة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف بي أي) الخاصة بالمطلوبين، وهو مصنف على أنه إرهابي عالمي. وتعرض وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وقال حقاني، الأسبوع الماضي، في تجمع هائل في إقليم قندهار بجنوب البلاد، «إن أكثر من ألف مفجر انتحاري نفذ ضربات في أفغانستان تحت قيادته».