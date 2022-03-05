شكرا لقرائتكم خبر ماكنزي: إيران اللاعب الأسوأ في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، أن الولايات المتحدة وقواتها المسلحة في الشرق الأوسط، ترى أن إيران هي التهديد الأكبر، وأسوأ لاعب، في المنطقة، وأن تركيز أمريكا ينصب على مواجهة التهديد الإيراني.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن دولا مثل كوريا الشمالية وإيران، على الرغم من كل تهديدات الأمن القومي الأمريكي، ليست كبيرة مثل روسيا والصين.

وأشار ماكنزي إلى أنشطة الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة نيابة عن إيران كأحد التهديدات، قائلا «قد لا يكون من الممكن وقف جميع أنشطة الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران، لكن المهمة الرئيسة للقوات الأمريكية هي منع أنشطة هذه الجماعات من التوسع في المنطقة».

ويقدم النظام الإيراني دعما ماليا وعسكريا للجماعات المسلحة التي تنشط أساسا في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وقد وصفت بعض الدول في المنطقة هذه الجماعات باعتبارها أهم أداة لإيران لزيادة التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى برنامج إيران النووي، وقال «إن إيران لم تدخل بعد مرحلة

الهروب النووي».

وحذر مسؤولون في الحكومة الأمريكية، مرارا وتكرارا، من التهديدات الإيرانية للأمن القومي للولايات المتحدة. ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران، لعام آخر.

وفي نص هذا المرسوم، تم وصف إجراءات وسياسات الحكومة الإيرانية، مثل نشر وتطوير الصواريخ، وغيرها من قدرات الأسلحة غير التقليدية، وإيجاد شبكة عدوان إقليمية، ودعم الجماعات الإرهابية

والأنشطة التخريبية للحرس الثوري، كتهديد غير عادي وخطير للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.