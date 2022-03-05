42 رتلا عسكريا أمريكيا تتحرك من سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر محلية سورية أمس بأن القوات الأمريكية أخرجت رتلا عسكريا مؤلفا من 42 آلية من قاعدتها في ريف الحسكة بسوريا إلى شمال العراق عبر معبر الوليد. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولها إن رتلا مؤلفا من 42 آلية، منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكرية ترافقها مدرعتان تابعتان لقوات الاحتلال الأمريكي، خرج من معبر الوليد غير الشرعي منتصف ليل أمس واتجه نحو شمال العراق. وتنتشر قوات أمريكية في ريفي الحسكة ودير الزور بشمال شرق سوريا الغني بالنفط.

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