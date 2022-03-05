البرلمان العراقي يبدأ استقبال المرشحين للرئاسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ البرلمان العراقي بداية من اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، تسلم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة، حيث ينتظر أن يكون الرئيس الحالي برهام صالح في مقدمة المرشحين.

وصوت البرلمان العراقي أمس، على فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس للسنوات الأربع المقبلة، وذكر أن البرلمان عقد أمس جلسة اعتيادية بحضور 238 نائبا وصوت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وسبق للبرلمان أن فتح باب الترشيح لمرتين منذ التاسع من فبراير الماضي، وأخفق في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألزمت البرلمان بفتح باب الترشيح مجددا وبعدها عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد.

على صعيد متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، ضبط وكرين للإرهابيين في محافظتي كركوك وديالي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إنه استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابي احتويا على مجموعة من الأسلحة والمعدات التي تستخدمها تلك المجموعة الإرهابية، كما تم العثور على (20) قنبلة هاون عيار 60 ملم و(5) صواريخ كاتيوشا محلية الصنع وعدد كبير من مخازن الكلاشنكوف.. أما الوكر الثاني بداخله (20) مسطرة تفجير وعبوتان ناسفتان ومخازن أسلحة ومواد لوجستية مختلفة.

وأشار البيان إلى أن الوكرين تم ردمهما ورفع المواد المتفجرة المضبوطة من قبل الجهد الهندسى المرافق دون حادث يذكر.