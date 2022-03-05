داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مسجد في شمال غرب باكستان. وذكرت وكالة «أعماق» للأنباء الناطقة بلسان التنظيم، «إن العشرات قتلوا وجرحوا في تفجير انتحاري كبير استهدف مسجدهم في باكستان». وكانت مصادر الشرطة وعمال الإنقاذ فى باكستان أعلنوا أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة مئات آخرين في أعنف هجوم تشهده البلاد منذ سنوات.

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