طائرتان تعيدان الطلبة المصريين من أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت مطار القاهرة طائرتان لشركة «اير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني متوجهتين إلى بولندا لإعادة الطلبة المصريين النازحين من أوكرانيا هربا من الحرب. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد في بيان «تم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة «اير كايرو» متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.



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