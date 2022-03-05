الحوثي ينهب ممتلكات 32 يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عمليات نهب ومصادرة وحجز ممتلكات المواطنين في محافظة المحويت الموالين للشرعية، ومن بينها منازل قيادات بالمقاومة.

وأكد مصدر محلي بأن القيادي الحوثي خالد الخزان، مسؤول ما يسمى اللجنة الرئاسية، شكل لجنة من المشرفين للقيام بهذه المهمة في مديريات المحافظة، بحسب مركز المحويت الإعلامي.

ووثقت منظمة راصد للحقوق والحريات أكثر من 32 حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل ومركبات وأموال في المحويت، نفذتها الميليشيات بشكل ممنهج ضد مدنيين ومعارضين للجماعة بالمحافظة، ودانت المنظمة في بيان صحفي تلك الانتهاكات من خلال تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية.

وطالبت «راصد» الميليشيات بوقف هذه الانتهاكات التي تخالف الدستور اليمني الصريح وكافة القوانين الدولية، وتقديم الدعم القانوني للضحايا حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.

وكشف تقرير استقصائي في فبراير الماضي عن تطور الآليات والإجراءات في نهب ومصادرة أموال الخصوم، من الطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابع للميليشيات وجهات أخرى تأتمر بأمر «الحارس القضائي».

إلى ذلك شنت ميليشيات الحوثي، قصفا صاروخيا وآخر بطيران مسير، على منطقتين جنوب محافظة مأرب، وقال مصدر محلي «إن هجوم بطائرة مسيرة، نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية، استهدف منطقة «المدارين» بمديرية حريب».

وأشار إلى أن القصف وقع على منزل مواطن يدعى «عبدالرحمن العقيلي» وأسفر عن إعطاب سيارة «العقيلي»، كما استهدفت ميليشيات الحوثي، بهجوم صاروخي بالتزامن منطقة «القسقس» بمديرية حريب، حيث سقط بالقرب من منزل مواطن يدعى «عبدالله الروقي».

من جهة أخرى تشهد العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أزمة كبيرة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي أثقل كاهل اليمنيين وتوقفت إثرها حركة السير، وزادت أجور النقل، وارتفعت موجة كبيرة في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، ولجأت ميليشيات الحوثي بافتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التابعة لقيادات جماعة الحوثي.

وفي السياق أعلنت الميليشيات الانقلابية رفع أسعار الغاز المنزلي والبنزين اعتبارا من أمس، في ظل أزمة خانقة تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وفي سياق آخر أعلنت الأمم المتحدة، شطب اسم محافظ البيضاء الأسبق نايف القيسي من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي القاعدة وداعش وداعميهما، بعد خمس سنوات على إدراجه فيها.

وقال موقع الأمم المتحدة، «إن لجنة الجزاءات في مجلس الأمن الخاصة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات قامت بإزالة نايف سالم صالح القيسي، من القائمة».

أسعار الغاز بصنعاء:







4700 السعر السابق لأسطوانة الغاز.



5900 السعر الجديد للأسطوانة.



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