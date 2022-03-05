طلبات إحاطة على مائدة "دينية النواب" بشأن تجديد المساجد وفرشها

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور على جمعة، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، على هامش انعقاد الجلسات العامة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الأول اليوم الأحد، طلب إحاطة بشأن الإهمال الذي يعانيه مسجد كرموز بالإسكندرية، وآخر بشأن تهالك مبنى إدارة أوقاف صدفا بمحافظة أسيوط.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد المساجد التي تم غلقها بمحافظة البحيرة، وخاصة مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وعدم تنفيذ قرارات الإزالة حماية للأرواح، وآخر بشأن إحلال وتجديد بعض المساجد بإدارة أوقاف صدفا بأسيوط.

بينما تختتم اللجنة الثلاثاء اجتماعاتها بمناقشة طلبي إحاطة، بشأن الأسس التي يبنى عليها توزيع الفرش بالمساجد بمحافظة الشرقية، وآخر بشأن التأخر في فرش العديد من المساجد بمحافظة القاهرة.