شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم السجون لتطوير المؤسسات العقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت ”الخليج 365” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والمزمع مناقشته خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، الاثنين القادم.

وتأتى تعديلات أحكام القانون المقترحة، فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً.

كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.