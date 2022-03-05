المستشارة إيمان شريف: تعيين القاضيات بمجلس الدولة إنصاف للمرأة المصرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي ورمضان يونس:

عبرت المستشارة إيمان شريف، عن مدى سعادتها بصدور قرار تعيينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتوبر الماضي؛ لتشغل منصب قاضية مساعدة بهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قائلًا "سعيدة جداً أني أكون أول قاضية في مجلس الدولة في تاريخ مصر".

وأكدت "شريف" في بث مباشر لـ"الخليج 365"، اليوم السبت أن جلوسها على منصات القضاء بالمجلس لأول مرة منذ تأسيسه في 23 أبريل 1879، حدثًا تاريخيًا يمثل إنصاف للمرأة المصرية خلال الفترة التاريخية، معلقة "المرأة تشغل مناصب عليا في الدولة، بس النهاردة حدث تاريخي بالنسبة لينا إن قاضية تصعد على منصة مجلس الدولة".

وأضافت إنهن تدربن بعد أشهر من حلفهن اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس قضاء الدولة، فيما اطلعن على الأحكام القضائية الصادرة من نخبة كبيرة من شيوخ وقضاة مجلس الدولة.

وبدأت صباح اليوم، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أولى جلساتها بحضور قاضية على المنصة ممثلة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

وكان قد صدر أكتوبر الماضي قراراً جمهوريا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس مؤخراً عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد- أولى درجات السلك القضائي بالمجلس- ليفتح بذلك المجال أمام المرأة لتقلد ولاية القضاء بمجلس الدولة بعد سنوات عديدة من الرفض.