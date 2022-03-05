رئيس جامعة القاهرة: استحدثنا برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة استحدثت في السنوات الأخيرة برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية وتقدم خريجين بمواصفات عالمية يساهمون في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وذكر بيان للجامعة، اليوم السبت، أن وفدا من طلاب وأساتذة قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة زار مدينتي بورسعيد والعلمين الجديدة؛ للتعرف على تقنيات المدن الذكية المستدامة وبناء الأبراج الشاهقة وتوفير تجربة عملية وتفاعلية للطلاب للتعرف على المشروعات الكبرى الجارية والتقنيات الحديثة المستخدمة فيها حتى يتمكن الطلاب من تصميم مشروعات تتناسب مع هذا السياق وتدعم رؤية الحكومة واستراتيجيتها في عمليات التنمية.

وقال "الخشت" إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات الكبرى لتزويد الطلاب بالخبرات والمهارات المختلفة واطلاعهم على أساليب التصميمات المعمارية العالمية.

من جانبه، قال عميد كلية الهندسة الدكتور حسام عبد الفتاح ،إن الزيارة مثلت فرصة فريدة للطلاب لمشاهدة نماذج معمارية حديثة، مشيرًا إلى أن مهندسي المواقع قدموا شرحا للطلاب عن مفهوم الأبراج والتحديات الهيكلية وتقنيات البناء، وتناقش الطلاب مع المهندسين حول المعمارية التفصيلية وتصميمها المتطور والتباين في تجربة المقياس البشري.

في سياق متصل، شارك عدد من طلاب جامعة القاهرة في الافتتاحات الرئاسية الأخيرة لعدد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، وذلك بهدف إطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت كان قد وجه - خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة خلال شهر يناير الماضي - بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى لتوعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع في مختلف مجالات التنمية، وتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التي من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.