روسيا تحظر بعض رحلات الطيران الأجنبية لمنع مصادرة الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

تعتزم روسيا وقف بعض الرحلات الدولية لمنع استعادة الطائرات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، من قبل ملاكها الأجانب، لتعمق الشرخ الذي حل في الطيران العالمي في أعقاب غزو أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وستمنح خطوة الحكومة شركة "إيلوفلوت" وغيرها من شركات الطيران الروسية غطاء للتمسك بمئات الطائرات التي صنعتها شركتا "إيرباص إس إي" و"بوينج كو" ويطالب ملاكها بإعادتها.

وتسعى شركات تأجير الطائرات، التي تنتمي العديد منها إلى أيرلندا، إلى استعادة الطائرات بحلول 28 مارس بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة أوسع نطاقا من قيود الحظر المصرفية التي تجعل الاستمرار بشكل قانوني في تأجير الطائرات وتأمينها للاستخدام التجاري أمرا مستحيلا.

ومن المقرر أن يزيد هذا المنع لمزيد من الطائرات عزلة المواطنين الروس بعدما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة من بين دول أخرى مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية في رد فعل على غزو أوكرانيا.

وكانت السلطات الروسية مددت حظر الطيران فوق أجزاء من روسيا وشبه جزيرة القرم حتى الرابع عشر من مارس الجاري بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت هيئة النقل الجوي الروسية "روزافياتسيا" في موسكو اليوم السبت وقف حركة الطيران حتى الرابع عشر من الشهر الجاري إلى 11 مطارا في الجزء الأوسط والجنوبي من روسيا.