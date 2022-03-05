انطلاق فعاليات برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال بجامعة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت جامعة الأقصر عن انطلاق فعاليات برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة.

يهدف البرنامج لاكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات فى السوق.

وتقام فعاليات البرنامج يوم الاثنين الموافق7 مارس 2022 الساعة 10.30 بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالعوامية والدعوة موجهة للباحثين واعضاء الهيئة المعاونة وطلاب مدينة الاقصر من الجامعة أو خارجها.

ولمن يرغب الحضور سرعه التسجيل فى الرابط التالى: