برلمان العراق يفتح باب الترشيح

صوت البرلمان العراقي أمس على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة. وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، أن البرلمان عقد جلسة اعتيادية بحضور 238 نائبا وصوت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي اليوم ،تسلم طلبات الترشيح، ولمدة ثلاثة أيام. وسبق للبرلمان أن فتح باب الترشيح لمرتين منذ التاسع من شهر فبراير الماضي، وأخفق في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ألزمت البرلمان بفتح باب الترشيح مجددا وبعدها عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد.



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