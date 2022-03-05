استطلاع Ipsos يتوقع فوز ماكرون في الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «إبسوس» لاستطلاعات الرأي، أعلنت نتائجه، السبت، تقدما في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل الانتخابات الفرنسية المقررة الشهر المقبل.

وتوقع الاستطلاع فوز ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات بنحو 30.5 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين، بزيادة 4 نقاط عن استطلاع سابق جرى قبل عدة أيام.

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وبحسب نتائج الاستطلاع الأخير، من المتوقع أن تحل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، في المركز الثاني بنحو 14.5%، في تراجع بواقع نقطة واحدة عن الاستطلاع السابق، بحسب النتائج التي نشرتها صحيفة «لو فيجارو».

وجاء في المركز الثالث في الاستطلاع المرشح الشعبوي اليميني إيريك زيمور بـ13%، بانخفاض نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق، تلاها جان لوك ميلنشون، مرشح اليسار الراديكالي، وزعيم حزب «فرنسا الأبية»، بـ12%، بزيادة نصف نقطة مئوية، ثم مرشحة حزب «الجمهوريون» اليميني فاليري بيكري، بـ11.5%، في تراجع قدره نقطة مئوية عن النتائج السابقة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، شارك 3599 شخصا في الاستطلاع الذي جرى خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، قبل أن يعلن ماكرون ترشحه لخوض السباق مساء الخميس. وجرى الاستطلاع السابق على مدار يومي 26 و27 فبراير الماضي.

وبحسب الاستطلاع، من المتوقع فوز ماكرون أمام أي مرشح آخر في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم 24 أبريل المقبل، بواقع 59، مقابل 41% أمام لو بان، و65 مقابل 35% أمام زيمور.