رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة سرية إلى موسكو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار العاصمة الروسية موسكو بشكل سري، اليوم السبت، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر دبلوماسي أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بزيارة إلى موسكو". من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، مضيفا أنهما يناقشان الوضع في أوكرانيا.



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