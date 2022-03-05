روسيا تتوعد بريطانيا بالرد على “هيستيريا العقوبات”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 5:23 مساءً

توعدت روسيا بإجراءات قاسية ضد بريطانيا ردا على “هيستيريا العقوبات”، مشيرة إلى أن لندن اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع موسكو.

وتعتزم الحكومة البريطانية إجراء تعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية، بحيث تجعل القوانين البريطانية متوافقة مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الأثرياء والشركات الروسية، ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديلات لتصبح قانونا بحلول منتصف الشهر الجاري.

وقالت الحكومة البريطانية إنها بصدد عرض مسودة قانون طارئ على مجلس العموم الأسبوع المقبل، لتسريع عملية تنفيذ العقوبات على الأثرياء والشركات الروسية المرتبطة بالكرملين.

وأوضح بوريس جونسون رئيس الوزراء ،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن بريطانيا لها الريادة في فرض حزمة العقوبات الأقسى على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنقوم بدعم هذه الحزمة من خلال إدخال صلاحيات جديدة لتغليظ هذه العقوبات وتسريع وتيرتها”.

وأصدرت زارة الخارجية الروسية، مساء السبت، أن رد موسكو على العقوبات سيقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا، وتقاعس أمريكا عن اتخاذ إجراء بخصوص تعليقات السناتور جراهام عن بوتين سيضر كثيرا بالعلاقات.

وكان السيناتور الأمريكي حرض في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية على اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.