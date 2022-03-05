شكرا لقرائتكم خبر عن تستخدم للتجسس على مياه الخليج.. إيران تكشف عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت مصادر إيرانية مطلعة أن قاعدة للطائرات للمسيّرة تقع في جبال محافظة كرمانشاه المحاذية للعراق، استخدمت في وقت سابق لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه أهداف داخل العراق.

وبحسب المصدر الإيراني فإن هذه الطائرات تستخدم أيضا لأغراض التجسس خاصة مناطق جنوب العراق وفي مياه الخليج العربي.

وأكد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، على زيادة القدرة الصاروخية لإيران، زاعما أن إيران قادرة على إطلاق 60 طائرة من دون طيار مسيرة في وقت واحد.

كما ادعى أن القوة النارية الصاروخية وإطلاق النار المتزامن للقوات المسلحة الإيرانية قد تضاعفت سبعة أضعاف.

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، في محاولة لإحياء الإتفاق النووي الإيراني والتشاور حول الأنشطة النووية الإيرانية

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها سلاح الجو في الحرس الثوري عن قاعدة طائرات من دون طيار

وقد تم بناء هاتين القاعدتين تحت الأرض على شكل نفق في قلب الجبال العالية لإيران وهما مكان لتخزين أنظمة صواريخ أرض – أرض، وطائرات هجومية بدون طيار.