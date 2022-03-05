شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: استئناف العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار في «ماريوبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار في مدينة ماريوبول.

وأضافت: قواتنا تنفذ هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، مؤكدة إنهاء حالة الصمت القتالي التي كانت قد أعلنتها هذا الصباح، وسيطرة قواتها على عدة بلدات جديدة في أوكرانيا.

واتهمت الدفاع الروسية السلطات الأوكرانية بعدم السيطرة على "المجموعات القومية النازية"، موضحة أن فشل عمليات الإجلاء بسبب استغلال "المجموعات القومية" لتلك الهدنة.