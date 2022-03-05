شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 350 مدنيا في أوكرانيا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم السبت إنه تأكد مقتل 351 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في 24 فبراير شباط، فضلا عن إصابة 707 آخرين، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية ربما تكون "أعلى بكثير". وقالت البعثة إن غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق، ويتضمن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الفوهات وبالقذائف الصاروخية والضربات الجوية. وأضافت "يعتقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، لا سيما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وخصوصا خلال الأيام القليلة الماضية مع تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، في حين لم يتسن بعد إثبات صحة العديد من التقارير (الأخرى)". وأوضحت البعثة أنه لم يتم التأكد بعد من مزاعم سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح في بلدة فولنوفاخا حيث لا تزال المحاولات جارية لفتح ممر إجلاء آمن.