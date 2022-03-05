انت الان تتابع خبر دولة عربية توصد أبواب سفارتها في أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، اليوم السبت، تعليق نشاطاتها مؤقتاً "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد".
وقالت السفارة في بيان، إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022".
ودعت السفارة، جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى "التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا".
ودعت السفارة، جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى "التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا".