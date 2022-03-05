اخبار العالم

دولة عربية توصد أبواب سفارتها في أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دولة عربية توصد أبواب سفارتها في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، اليوم السبت، تعليق نشاطاتها مؤقتاً "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد".
وقالت السفارة في بيان، إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022".

ودعت السفارة، جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى "التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا