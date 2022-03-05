دولة عربية توصد أبواب سفارتها في أوكرانيا

وقالت السفارة في بيان، إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022".

ودعت السفارة، جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى "التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا".

