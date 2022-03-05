مقترحات الصدر ومسودة المالية ورئاسة الجمهورية في نشرة السومرية

= روسيا تعد العقوبات الغربية عليها اشبه باعلان حرب.. وتؤكد سعيها لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية.

= الاتحاد يجدد تمسكه ببرهم صالح ،، وحركة امتداد ترهن اختيار الرئيس بالاتفاق على تشكيل الحكومة.

بغداد - ياسين صفوان - = مرة اخرى.. البرلمان يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.. ويؤجل حسم اللجان إلى الجلسة المقبلة.

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية