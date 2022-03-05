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مقترحات الصدر ومسودة المالية ورئاسة الجمهورية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = مرة اخرى.. البرلمان يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.. ويؤجل حسم اللجان إلى الجلسة المقبلة.
= الاتحاد يجدد تمسكه ببرهم صالح ،، وحركة امتداد ترهن اختيار الرئيس بالاتفاق على تشكيل الحكومة.

= الصدر يطرح خمسة مقترحات لضبط الأسعار.. والمالية تقدم مسودة قانون لدعم الفئات الاكثر فقراً.

= روسيا تعد العقوبات الغربية عليها اشبه باعلان حرب.. وتؤكد سعيها لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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