انت الان تتابع خبر مقترحات الصدر ومسودة المالية ورئاسة الجمهورية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مرة اخرى.. البرلمان يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.. ويؤجل حسم اللجان إلى الجلسة المقبلة.
= الاتحاد يجدد تمسكه ببرهم صالح ،، وحركة امتداد ترهن اختيار الرئيس بالاتفاق على تشكيل الحكومة.
= روسيا تعد العقوبات الغربية عليها اشبه باعلان حرب.. وتؤكد سعيها لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية.
= الصدر يطرح خمسة مقترحات لضبط الأسعار.. والمالية تقدم مسودة قانون لدعم الفئات الاكثر فقراً.
= روسيا تعد العقوبات الغربية عليها اشبه باعلان حرب.. وتؤكد سعيها لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية.