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بذكرى الانتفاضة الشعبانية.. الكاظمي: العراقيون اليوم كرماء تحت مظلة الحرية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، أن العراقيين اليوم كرماء تحت مظلة الحرية التي كفلها الدستور.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "31 عاماً على الانتفاضة الشعبانية/آذار، يوم انتفض الأحرار ضد النظام الدكتاتوري الوحشي المباد".

وأضاف، "أبناء العراق اليوم كرماء تحت مظلة الحرية التي كفلها الدستور، وانتصروا على الإرهاب، وأكدوا للعالم أن عراق اليوم يتزين برداء الحريات والمحبة وكل القيم التي سندافع عنها مهما كلف الأمر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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