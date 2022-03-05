بذكرى الانتفاضة الشعبانية.. الكاظمي: العراقيون اليوم كرماء تحت مظلة الحرية

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "31 عاماً على الانتفاضة الشعبانية/آذار، يوم انتفض الأحرار ضد النظام الدكتاتوري الوحشي المباد".

وأضاف، "أبناء العراق اليوم كرماء تحت مظلة الحرية التي كفلها الدستور، وانتصروا على الإرهاب، وأكدوا للعالم أن عراق اليوم يتزين برداء الحريات والمحبة وكل القيم التي سندافع عنها مهما كلف الأمر".

