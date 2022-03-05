عالمياً.. ارتفاع المواد الغذائية يتجاوز الضعف

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت المواد الغذائية في الأسواق العالمية بشكل كبير وتجاوزت الضعف.

وأمام هذا الارتفاع الكبير شهدت الأسواق العالمية أيضاً فقدان مادة الزيت.

وسبق أن كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أمس الجمعة، إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعًا قياسيًا، في شباط، وقفزت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية، ومنتجات الألبان.

وأكدت المنظمة في بيان لها ان "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهم بزيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذّر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرّض السكان الأشد فقرًا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات".