شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إعلام النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بعد استنكار نيابى للمادة التى تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.

يشار فى هذا الصدد، إلى نقطة قانونية هامة حيث أقرت المادة 122 من الدستور فى فقرتها الرابعة، أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

وكان مشروع القانون، شهد تأييدا لفلسفته فى شأن زيادة موارد النقابة بما يصب فى صالح أعضائها، وسط تحفظات واعتراضات واسعه على قضية الضبطية القضائية.