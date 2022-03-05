النائب محمد عبد العزيز: تجليس القاضيات على منصة مجلس الدولة انتصار جديد للمرأة

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن بدء مجلس الدولة لأول مرة في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، هو انتصار جديد للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، وبعد نضال طويل.

وأشار إلى أن هذا الانتصار الذي جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي تماشيا مع ما نص عليه دستور مصر في مادته رقم 11، بالنص " تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها"، قائلا " الرئيس السيسي انتصر للمرأة وللدستور بهذا الإنجاز التاريخي" .

وحصل الخليج 365، على أول صورة لأول قاضية المستشارة رضوى حلمى أحمد، تظهر على منصة محاكم مجلس الدولة، وكان قد بدأ مجلس الدولة اليوم السبت 5 مارس، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.