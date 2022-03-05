شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على هستيريا العقوبات.. روسيا تتوعد بعقوبات قاسية ضد بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو توعدت بعقوبات قاسية ضد بريطانيا ردا على “هستيريا العقوبات” المفروضة عليها، وفقا لخبر عاجل نشرته “العربية”.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو اليوم، وقفاً لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

جاء ذلك بعد أن ناشد رئيس بلدية ماريوبول، المدينة الأوكرانية الساحلية، فتح ممرات إنسانية، مؤكداً أن القوات الروسية تحاصرها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، أن “الجانب الروسي أعلن وقفا للنار اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.