شكرا لقرائتكم خبر عن عنصرية مقيتة.. برلماني بولندي: نفتخر أننا لم نستقبل لاجئا مسلما واستقبلنا مليوني أوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عضو في البرلمان البولندي، إنه يفتخر لأن بلده لم يستقبل لاجئين مسلمين في الوقت الذي استقبلت فيه مليوني لاجيء أوكراني.

وقي مقابلة تليفزيونية، قال النائب :” استقبلنا أكثر من مليوني أوكراني ويعملون بسلام في بولندا ولن نستقبل مسلما واحدا لأن هذا ما عودنا به”.

وعن اتهامه بأنه يفتخر بعنصريته لأنهم لا يستقبلون أي لاجئين، قال :” نعم لأن هذا ما يتوقعه شعبنا من حكومتنا وهذا هو سبب انتخابا الحكومة وهذا هو السبب في أن بولندا آمنة”.

وأضاف :” هذا هو السبب في عدم وجود هجوم إرهابي واحد .. لا يهمني إن وصفوني بوطني أو شعبوي أو عنصري لا يهمني سوى عائلتي ووطني”.