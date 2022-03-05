شكرا لقرائتكم خبر عن عنصرية مقيتة.. برلماني بولندي: نفتخر أننا لم نستقبل لاجئا مسلما واستقبلنا مليوني أوكراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عضو في البرلمان البولندي، إنه يفتخر لأن بلده لم يستقبل لاجئين مسلمين في الوقت الذي استقبلت فيه مليوني لاجيء أوكراني.
وقي مقابلة تليفزيونية، قال النائب :” استقبلنا أكثر من مليوني أوكراني ويعملون بسلام في بولندا ولن نستقبل مسلما واحدا لأن هذا ما عودنا به”.
وعن اتهامه بأنه يفتخر بعنصريته لأنهم لا يستقبلون أي لاجئين، قال :” نعم لأن هذا ما يتوقعه شعبنا من حكومتنا وهذا هو سبب انتخابا الحكومة وهذا هو السبب في أن بولندا آمنة”.
وأضاف :” هذا هو السبب في عدم وجود هجوم إرهابي واحد .. لا يهمني إن وصفوني بوطني أو شعبوي أو عنصري لا يهمني سوى عائلتي ووطني”.
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