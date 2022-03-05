شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مثيرة عن إخفاء حرب أوكرانيا عن شعب كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

برغم الضجة التي دوت بالعالم كله حول الحرب الروسية على أوكرانيا؛ إلا أن سكان كوريا الشمالية لم يعلموا بحدوث حرب في أوكرانيا لأيام عديدة بعد بدئها.

فقد أخبر زعيم البلاد، كيم جونغ أون، بعد عدة أيام من اندلاع الحرب، أعضاء الحزب الحاكم فقط (حزب العمال الكوري) خلال اجتماعات خاصة ضيقة.

فعلى الرغم من بدء الجيش الروسي العملية في 24 فبراير الفائت، فإن بيونغ يانغ لم تخبر أعضاء الحزب إلا بعد يومين، وفق تقرير “فويس أوف أميركا”.

بعدها، سلم قادة الحزب المركزي أخبار أوكرانيا إلى كل لجنة حزبية إقليمية، وأمروهم بإخبار أعضاء الحزب في اجتماعهم الأسبوعي، المخصص للاعتراف بالأخطاء السياسية وتأكيد التزامهم بالولاء للبلاد وقادتها.

وهم بدورهم نشروا الكلمة لاحقا، بحسب ما أوضح مسؤولون حكوميون لراديو آسيا الحرة.

وتصف منظمة “مراسلون بلا حدود” كوريا الشمالية بأنها الدولة الأكثر انغلاقاً في العالم، وتحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر حرية الصحافة.