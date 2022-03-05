شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تصرف غريب من رئيس أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي على الهواء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة دخول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤتمرًا صحفيًا، و يقوم بحمل كرسيه بنفسه والجلوس أمام الصحفيين في مشهد غريب أثار تفاعل النشطاء.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام زيلنسكي بحمل كرسي ووضعه أمام الصحفيين الذين تجمعوا في قاعة قبل مؤتمر صحفي، ومصافحة صحفيين كانوا على مقربة منه.
وقال” زيلينسكى” ، إن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها، متابعا: ” كبدنا القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة.. وسوف نواصل المقاومة والصمود فى مواجهة القوات الروسية”.
وأضاف خلال كلمة له: “أوروبا استقبلت اللاجئين الأوكرانيين كمواطنيها”، مشيرا إلى أنه بحث مع ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأزمة في أوكرانيا، وتحدث مع نظيره الفرنسي والبولندي حول المساعدات الغربية إلى بلاده.
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