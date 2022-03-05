شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: روسيا خسرت 10 آلاف جندي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو اليوم السبت أن الجيش الروسي لم يحقق أهدافه، لكن قُتل من بين صفوفه نحو 10 آلاف جندي.
ودعا زيلينسكي إلى مواصلة الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق البلاد.
وفي حديثه عن الممرات الآمنة للمدنيين، قال : إن الممرات الإنسانية لماريوبول وفولنوفاخا بمنطقة دونيتسك من المفترض أن تكون جاهزة للعمل اليوم السبت لإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن.
وأوضح زيلينسكي أن كل من يحتاج إلى مساعدة من المفترض أن تُتاح له الفرصة للخروج… كل من يريد الدفاع عن مدينته من المفترض أن يواصل القتال.
كما وجه شكره لمئات الآلاف من الأشخاص في المدن الأوروبية الذين نزلوا إلى الشوارع لدعم بلاده.
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